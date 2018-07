Conte confirma lesão muscular e Kante vira desfalque no Chelsea

Em meio a problemas físicos enfrentados neste momento da temporada, o Chelsea ganhou um novo desfalque para as próximas semanas. Nesta sexta-feira, o técnico Antonio Conte confirmou que o volante N'Golo Kante sofreu uma lesão muscular a serviço da seleção francesa e ficará, a princípio, quase um mês afastado do futebol.

"O último problema é o Kante. Nós vamos fazer um exame de imagem na semana que vem para checar sua situação e ver se está melhorando. Com certeza, é uma lesão muscular na coxa. É uma grande perda para nós. Vocês sabem muito bem a importância de N'Golo Kante para nosso time. Não temos outro jogador com as mesmas características", lamentou Conte.

Kante se contundiu na vitória da França por 1 a 0 sobre a Bulgária, sábado passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Por isso, desfalcou o país no confronto seguinte, contra a Bielo-Rússia, que o garantiu no torneio da Rússia. O período certo de afastamento do volante ainda é incerto, mas Conte fez uma projeção.

"Pelos exames de imagem já realizados, serão talvez 20, 25 dias fora, mas nesta situação, você precisa prestar muita atenção", disse o italiano. "Por esta razão, nós vamos fazer outro exame de imagem em uma semana para entender a situação muito bem e ver se o exame é melhor do que o anterior."

Mas Kante não é o único problema do Chelsea para os próximos jogos. O meio-campista Danny Drinkwater e o atacante Alvaro Morata, contundidos, também estão afastados e são baixas certas para a partida deste sábado diante do Crystal Palace, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

"As notícias são péssimas para a equipe. Como vocês sabem, temos três jogadores lesionados. O Morata, eu espero que volte muito em breve, no jogo contra a Roma (quarta-feira que vem, pela Liga dos Campeões). O Drinkwater está progredindo bem, mas ainda não está pronto. Precisamos ter paciência com ele e seu problema na panturrilha", comentou Conte.