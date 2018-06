Conte diz que Chelsea 'precisa saber sofrer' para passar pelo Barça

O Chelsea iniciará nesta terça-feira o duelo de oitavas de final da Liga dos Campeões com o Barcelona. E antes mesmo de a bola começar a rolar no Stamford Bridge, o técnico do time inglês, Antonio Conte, já previu "sofrimento" para seus comandados. Para ele, saber lidar com esta situação será essencial na busca pela classificação.

"Nós sabemos as características do Barcelona muito bem. Eles gostam de ter o máximo da posse de bola, de dominar. Em todo jogo, conseguem criar muitas chances. Por isso, precisamos saber sofrer sem a bola, ser compactos, não perder a cabeça durante o jogo. E então, tentar fazer o que sabemos com a bola, o que fazemos nos treinos", declarou nesta segunda-feira.

O técnico italiano foi só elogios ao rival e reconheceu o favoritismo catalão. Afinal, enquanto o Chelsea chega para o duelo cambaleando e com pressão sobre o próprio Conte, o Barcelona tem acumulado vitórias e lidera com folga o Campeonato Espanhol.

"Somos o time franco-atirador, sem dúvidas", considerou. "Vamos jogar contra um time fantástico, um dos melhores do mundo. Precisamos estar animados por jogar esta partida. Não será fácil. Precisamos prestar muita atenção, mas, ao mesmo tempo, temos que ter ambição para tentar jogar nosso futebol."

Conte avaliou que se o Chelsea conseguir passar pelo poderoso Barcelona, poderá se estabelecer como um dos candidatos ao título da Liga dos Campeões. "Estas duas partidas vão ser muito importantes para que possamos entender nosso nível na competição e o que temos que fazer no futuro", projetou.