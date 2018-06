Contra o Bragantino, Palmeiras inicia preparação para os clássicos

Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta neste domingo o Bragantino, às 17h, disposto a se preparar para a sequência de clássicos no próximo mês. Como o jogo em Bragança Paulista é o último antes do início de partidas contra rivais tradicionais e mais complicados, o time espera continuar com a boa sequência de resultados.

Depois do compromisso no interior, o elenco terá o primeiro clássico do ano, com o Santos, no Allianz Parque, no próximo domingo. O primeiro grande teste da temporada desafiará o time a enfrentar um adversário para quem perdeu em casa no último encontro, em setembro do ano passado.

Os bons resultados logo de cara, portanto, ainda não animam totalmente o Palmeiras. O técnico Roger Machado entende que é preciso melhorar antes de enfrentar rivais de mais qualidade no Estadual. "Nosso último jogo foi abaixo dos dois anteriores. Estamos começando a sentir o peso da sequência complicada de partidas", afirmou o comandante da equipe.

O encontro com o Santos é apenas o primeiro da série de jogos difíceis marcados para fevereiro. Após o clássico, serão mais três rodadas até enfrentar em Campinas a Ponte Preta, responsável por eliminar o Palmeiras na semifinal do Estadual de 2017. Por fim, o mês vai terminar com o clássico em Itaquera diante do Corinthians.

No último confronto antes da abrir a série mais difícil do calendário, o Palmeiras pode ter mudanças. O treinador indicou na última quinta-feira, depois de bater o Red Bull, por 2 a 1, a ideia de fazer novas experiências, pois nas três primeiras rodadas pouco mexeu na estrutura da formação.

Como o Palmeiras tem intercalado os jogos do Estadual com a intensificação da preparação física, a comissão técnica espera que depois da partida com o Bragantino o time esteja em condição ideal. "As primeiras rodadas são sempre complicadas em função do pouco tempo de preparação", disse o zagueiro Antônio Carlos.

Assim como nas rodadas anteriores, o treinador escolherá o time para enfrentar o Bragantino de acordo com o desgaste dos jogadores. O Palmeiras só teve um dia para se preparar. O treino foi sábado pela manhã, na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa.

Em comparação ao jogo anterior, as principais novidades devem ser os retornos do lateral Marcos Rocha e do volante Felipe Melo, poupados na última quinta-feira. Entre as possíveis apostas, a expectativa é pela utilização de Moisés. O meia cumpriu um cronograma específico de pré-temporada, ficou no banco contra o Red Bull e deve entrar em campo em Bragança Paulista.

O técnico do Bragantino, Marcelo Veiga, prometeu que vai organizar o time com postura defensiva. "Nossa prioridade vai ser marcar para depois atacar. Não podemos sair em cima do Palmeiras, porque daí sofremos o risco de tomar até uma goleada", comentou.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X PALMEIRAS

BRAGANTINO: Alex Alves; Éwerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Evandro, Vitinho e Gerley; Léo Jaime e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; F. Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Vinícius Araújo

Local: Nabi Abi Chedid

Horário: 17h

Na TV: Globo