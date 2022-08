'Contra o Palmeiras, seja o que Deus quiser', diz Felipão ao credenciar o Athletico na Libertadores

E esse Felipão, hein? Agora vai ter de enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores, podendo estragar o caminho do tri de um de seus times do coração - o outro é o Grêmio. "Agora, os jogos contra o Palmeiras, seja o que Deus quiser", disse, antes mesmo de ele começar a fazer sua preparação para o confronto com seu ex-clube, marcado para o fim deste mês em partidas de ida e volta.

No ano em que decide se aposentar da beira do gramado, após exatos 40 anos como treinador (ele começou em 1982, à frente do CSA), seu trabalho à frente do Athletico-PR e o pouquinho de sorte que sempre andou ao seu lado resgatam suas melhores campanhas do passado, seja a frente de gigantes como Grêmio, Palmeiras e até mesmo seleção na primeira passagem, quando levou o Brasil ao penta em 2002 - a segunda vez, como todos sabem, não foi boa, com a eliminação e derrota de 7 a 1 para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014.

Felipão mudou sem deixar de acreditar em suas convicções e colocá-las em prática. Meio a zero é goleada. Se puder jogar com o regulamento debaixo do braço, vai jogar. Saber se defender é uma virtude. Há vários caminhos para se obter resultados no futebol. Felipão tem o seu. E agora ele vai encarar o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, após superar o argentino Estudiantes.

Não será fácil para Felipão encarar o Palmeiras, tampouco para seu Athletico. Ele mesmo já disse que o colega Abel Ferreira é o melhor treinador da história do Palmeiras. Abel torceu muito por Felipão em outras ocasiões, quando o brasileiro era técnico da seleção portuguesa. Felipão resgatou sentimentos fortes de Portugal na Europa em relação ao futebol. Agora, anos mais tarde, Abel retribui ao futebol brasileiro, por meio do Palmeiras, seus conhecimentos e jeito de ver o esporte.

Na Libertadores, em duas semanas, eles serão rivais em busca de uma vaga para a final da Libertadores. Teoricamente, o Palmeiras tem mais time e melhores jogadores. No Campeonato Brasileiro, no entanto, deu o time de Felipão com vitória por 2 a 0, pela 15ª rodada. Então não será fácil para Abel Ferreira. Felipão saiu do Palmeiras quando o desconhecido Abel chegou. Sempre houve bom relacionamento entre ambos. E vai continuar havendo apensar da rivalidade que se formou agora na Libertadores.

Felipão tem uma temporada de ótimos resultados com o Athletico. Além da vaga na semifinal da Libertadores, a equipe disputa com o Flamengo classificação na Copa do Brasil. No primeiro jogo, das quartas de final, no Rio, houve empate sem gols. Era outro Flamengo. A volta, na Arena da Baixada, vai ter um rival carioca mais organizado nas mãos de Dorival Jr e com Arrascaeta jogando muita bola, por exemplo. Quem passar vai para a semifinal e se aproxima do título. Seria mais uma façanha de Felipão.

O treinador também conduz seu time nas primeiras posições do Brasileirão. Está em quarto lugar, com 37 pontos, na cola de Fluminense (38) e Corinthians (39). O Palmeiras lidera com 45. Quem questiona Felipão sobre a boa fase, ele sempre diz que não mudou em nada e continua o mesmo treinador de sempre, mas que nunca deixou de acompanhar o futebol de modo geral, observando o que pode usar em seus times e forma de pensar o futebol. O Palmeiras começa a pensar em uma recepção digna para Felipão. A torcida também vai reconhecer tudo o que ele fez pelo time. Depois, será cada um para o seu lado. Passando pelo Athletico, o Palmeiras chegará na terceira final seguida de Libertadores, e poderá conquistar sua quarta edição. Já ganhou em 1999, 2020 e 2021.