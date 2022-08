Felipão diz que torceu para o Palmeiras e prevê duelo difícil na semi da Libertadores

Após a vitória do Athletico-PR, por 1 a 0, nos acréscimos sobre o Estudiantes de La Plata pelas quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari comentou o duelo que terá na semifinal do torneio com o Palmeiras. O treinador disse que torceu para o clube alviverde, com quem tem larga história, com inúmeros títulos.

"Ontem torcemos para o Palmeiras, assim como hoje, tenho certeza, que também torceram para nós. Agora, os jogos contra o Palmeiras, seja o que Deus quiser", iniciou Felipão. Questionado novamente sobre o apoio ao clube palestrino, o treinador reforçou: "Se fosse o Grêmio também torceria. Tive três passagens pelo Palmeiras, sempre com título e muita identificação. Meu coração é pouquinho azul, verde e agora vermelho e preto", explicou.

O jogo de ida entre Palmeiras e Athletico-PR pela semifinal da Libertadores acontecerá no dia 30 ou 31 de agosto, na Arena da Baixada. A volta será no dia 6 ou 7 de setembro, no Allianz Parque.

A relação de Luiz Felipe Scolari com o Palmeiras também ganhou um acréscimo com a chegada de Abel Ferreira ao comando técnico do clube. O português guarda muito carinho e admiração por Felipão, que chegou a convocá-lo para a seleção portuguesa. Os dois sempre trocam afagos e se identificam com a maneira como pensam o futebol.

Scolari chegou a visitar a delegação do Palmeiras em oportunidades nas quais o clube paulista foi jogar no Rio Grande do Sul, em 2021. Nesta temporada, já sob o comando de Felipão, o Athletico-PR enfrentou o time alviverde, no Allianz Parque, e surpreendeu com uma vitória por 2 a 0.

Palmeiras e Athletico-PR decidiram nesta temporada a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras se sagrou campeão após empate por 2 a 2 na Arena da Baixada e vitória no Allianz Parque, por 2 a 0. À época, o clube paranaense era comandado por Alberto Valentim.

Com títulos da Libertadores por Grêmio e Palmeiras, Felipão vai disputar a sexta semifinal de Copa Libertadores pelo Athletico-PR, que não alcançava esta fase da principal competição sul-americana desde 2005, quando terminou com o vice-campeonato.