Contratado pelo Barcelona, Malcom diz estar realizando um sonho de criança

"Um sonho de criança". Foi desta maneira que o atacante Malcom descreveu o seu sentimento após ser contratado pelo Barcelona, em uma negociação concretizada nesta terça-feira junto ao Bordeaux, da França. O brasileiro desembarcou em Barcelona, já posou para fotos com uma camisa polo grená e falou suas primeiras palavras como novo jogador do clube catalão.

"Muita, muita vontade, pressa de jogar. Não sei explicar. É uma sensação única. É um sonho de criança e espero dar muitas alegrias a todos", disse Malcom em uma rápida entrevista para a TV oficial do Barcelona. "É uma sensação única, de muita alegria. Estou realizando um sonho, vir a um clube como esse. O maior clube do mundo".

Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Corinthians fará exames médicos, assinará o contrato - de cinco temporadas - e será apresentado oficialmente. Em seguida, já viajará aos Estados Unidos para participar da pré-temporada com o restante do elenco. "Espero dar muitas alegrias a essa torcida. Tenho muita vontade de ajudar a equipe, meus companheiros. Não vejo a hora de conhecê-los, começar a falar com eles. Tentar ajudar a equipe com a minha fora de jogar", comentou.

O sonho de criança de Malcom só está acontecendo pela vontade do Barcelona em contratá-lo de última hora. Um dia depois da Roma anunciar um acordo com o Bordeaux para ter o atacante, faltando apenas os exames médicos para oficializar o negócio, o clube catalão "atravessou" tudo e anunciou a contratação do ex-corintiano por 41 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), mais um milhão em variáveis de acordo com o desempenho do atleta.

O ex-jogador do Corinthians era esperado em Roma nesta quarta-feira para fazer exames médicos e ser anunciado pela equipe da capital italiana. Mas, com dificuldades para contratar o brasileiro William, do Chelsea, o Barcelona resolveu investir em Malcom e atrapalhou os planos dos romanos.

Nos Estados Unidos, o brasileiro enfrentará a equipe que inicialmente havia fechado um acordo para a sua contratação. No próximo dia 31, o Barcelona jogará contra a Roma, no AT&T Stadium, em Dallas, pela International Champions Cup, um torneio amistoso entre os principais times da Europa.