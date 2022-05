Copa do Brasil conhece primeiros classificados às oitavas nesta terça-feira; confira os jogos

Os três primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos na noite desta terça-feira. Favoritos, América-MG, Athletico-PR e Bahia tentam evitar zebras diante de CSA, Azuriz-PR e Tocantinópolis-TO, respectivamente. O campeão dsta edição ganha o direito de disputar a Libertadores do ano que vem e também embolsa premiação de R$ 80 milhões.

Com bom aproveitamento sob o comando de Vagner Mancini, o América-MG recebe o CSA, na Arena Independência, podendo perder por até dois gols de diferença depois de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, em Maceió (AL). Mal na Série B do Brasileiro, o time alagoano vê o técnico Mozart Santos pressionado.

A vantagem do América-MG é a mesma do Athletico-PR, que recebe o Tocantinópolis-TO na Arena da Baixada após ter vencido por 5 a 2, no Tocantins. A partida contra o adversário que disputa a Série D vai marcar a estreia de Luiz Felipe Scolari no comando rubro-negro. Anunciado na semana passada como substituto de Fábio Carille, o técnico Felipão também vai exercer a função de diretor técnico. O experiente treinador esteve na Arena da Baixada, no último sábado, acompanhando a vitória do Athletico-PR sobre o Ceará, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

O Bahia, por sua vez, não chega para o jogo de volta com a mesma tranquilidade que América-MG e Athletico-PR. Além de atuar fora de casa, no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR), o atual líder da Série B precisa vencer o Azuriz-PR, que disputa a Série D, para se classificar. No jogo de ida, em Salvador, o Bahia pressionou, mas não conseguiu furar a defesa adversária e ficou no empate sem gols. Uma nova igualdade - gol fora não é critério de desempate - leva a decisão para os pênaltis.

Confira os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Terça-feira (10/05)

19h - América-MG x CSA-AL

20h30 - Azuriz-PR x Bahia-BA

21h30 - Athletico-PR x Tocantinópolis-TO

Quarta-feira (11/05)

19h

Ceará-CE x Tombense-MG

Juazeirense-BA x Palmeiras-SP

19h30 - Flamengo-RJ x Altos-PI

21h30

Vila Nova-GO x Fluminense-RJ

Corinthians-SP x Portuguesa-RJ

22h - Cuiabá-MT x Atlético-GO

Quinta-feira (12/05)

19h - Vitória-BA x Fortaleza-CE

19h30

São Paulo-SP x Juventude-RS

Cruzeiro-MG x Remo-PA

21h30

Botafogo-RJ x Ceilândia-DF

Santos-SP x Coritiba-PR

22 de maio (domingo)

Brasiliense-DF x Atlético-MG

31 de maio (terça-feira)

Red Bull Bragantino x Goiás