Corinthians e Atlético-PR empatam em jogo sonolento e sem gols

Em um dos jogos mais fracos tecnicamente deste Brasileirão, Corinthians e Atlético-PR fizeram um sonolento 0 a 0 neste sábado, na Arena Corinthians. Se um time merecesse a vitória, seria o dos atleticanos, que criaram um pouco mais chances de gol, mas Cássio evitou que a sequência sem derrotas de Osmar Loss chegasse ao fim.

+ Romero passa de 'jogador peladeiro' a bom de bola com a camisa do Corinthians

+ TEMPO REAL: Veja como foi Corinthians 0 x 0 Atlético-PR

+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, a equipe corintiana chega a quatro jogos consecutivos sem derrota - três vitórias e um empate - e aos 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-PR fica com 14 pontos e passará pelo menos mais uma rodada na zona de rebaixamento.

Preocupado com o jogo contra o Colo-Colo na quarta-feira, no Chile, pela Libertadores, Loss decidiu poupar alguns jogadores. Fagner, Danilo Avelar e Gabriel ganharam um descanso e a partida serviu para reservas pouco utilizados terem mais oportunidades.

Thiaguinho foi improvisado na lateral-direita, Carlos ganhou oportunidade na esquerda e Léo Santos, que é zagueiro, também jogou improvisado como primeiro volante. Cheio de modificações, o Corinthians penou mais do que esperava e acabou até sendo pressionado pelo Atlético-PR no primeiro tempo.

Em uma das melhores chances do Atlético-PR, Raphael Veiga acertou um forte chute de fora da área e Cássio fez a defesa. Apesar da pressão, os atleticanos não conseguiram superar a defesa corintiana. No outro lado do campo, o Corinthians não conseguia chegar com perigo, muito por causa da boa marcação sobre Jadson, discreto, e da falta de jogadas pela linha de fundo dos dois laterais.

No segundo tempo, o Atlético voltou ainda mais ofensivo, mas continuava faltando criatividade em ambos times. Os técnicos mexeram em suas equipes, na busca por algo diferente para tentar achar um gol, atitude que se mostrou inútil, diante de dois times que, definitivamente, não estavam em uma noite das mais inspiradas.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, para encarar o Colo-Colo, às 21h45, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. No Brasileiro, o time de Osmar Loss joga no domingo, contra a Chapecoense, às 16h, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 ATLÉTICO-PR

Corinthians: Cássio, Thiaguinho, Pedro Henrique, Henrique e Carlos Augusto; Léo Santos e Douglas; Pedrinho, Jadson (Araos), Romero (Danilo) e Clayson (Mateus Vital). Técnico: Osmar Loss.

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Paulo André (Wanderson), Léo Pereira e Rena Lodi; Wellington, Lucho González e Raphael Veiga (Bruno Nazário); Pablo, Marcelo Cirino e Marcinho (Nikão). Técnico: Tiago Nunes.

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Wanderson, Cássio e Pablo.

Público: 28.455 pagantes.

Renda: R$ 1.087.600,64.

Juiz: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.