Corinthians deve liberar nesta segunda-feira volante Camacho para o Santos

O Corinthians deve anunciar, nesta segunda-feira, a rescisão de contrato do volante Camacho. O atleta, que tem compromisso com o time de Parque São Jorge até dezembro de 2022, vai ser liberado para atuar no Santos, um desejo do técnico Fernando Diniz.

O Corinthians optou por quebrar o vínculo com o atleta, pois assim terá uma economia na folha salarial do elenco. O também volante Ramiro, que vai para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes no fim do mês, além do zagueiro Jemerson e o meio-campista Otero são outros que sairão do clube após o dia 30.

O próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro será na quarta-feira, às 20h30, em Itaquera, diante do Red Bull Bragantino, pela quarta rodada. O time soma uma vitória, um empate e uma derrota.

O técnico Sylvinho tem também as seguintes opções para o meio-campo: Cantillo, Roni e Gabriel, que são os titulares, além de Xavier, Mandaca. Os meias ofensivos são Luan, Mateus Vital, Araos, Vitinho e Adson.