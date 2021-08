Corinthians faz atividade técnica e Renato Augusto realiza treino de força

Com a semana livre para treinos, o Corinthians deu sequência nesta quarta-feira à preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro após um dia de folga. No CT Joaquim Grava, os jogadores realizaram o segundo treino de olho no duelo diante do Athletico-PR, que acontece no domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Renato Augusto fez somente trabalhos internos no CT Joaquim Grava e participou de um treino de força conduzido pela preparação física. O meio-campista reestreou com um golaço no último domingo sobre o Ceará e trabalha para chegar ao condicionamento ideal. Ele jogará mais minutos a cada partida até atingir o melhor ritmo de jogo.

No gramado, Sylvinho comandou um trabalho intenso de passes e marcação pressão em espaços reduzidos e com o objetivo de marcar em cinco metas posicionadas.

Em seguida, o treinador levou os jogadores ao campo 2 para uma atividade técnico-tática em campo aberto. A meta era acertar os dois minigols colocados nas entradas de cada grande área. Os goleiros trabalharam com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

O elenco fará mais três atividades em preparação para enfrentar o Athletico em Curitiba, pela 17ª rodada. O time alvinegro soma 21 pontos e ocupa a 11ª colocação do Brasileirão.