Corinthians feminino empata e põe fim à série histórica de 34 vitórias seguidas

O time feminino do Corinthians empatou por 1 a 1 com a Ferroviária neste domingo, em Araraquara, e viu chegar ao fim a sequência de 34 vitórias consecutivas. O resultado, no entanto, não é ruim para a equipe alvinegra.

O duelo decide o Campeonato Brasileiro. Com a igualdade na Arena Fonte Luminosa, o Corinthians agora precisa de uma vitória simples no próximo domingo, no Parque São Jorge, para garantir a taça. Em duelo acompanhado por pouco mais de dois mil torcedores, Aline Milene abriu o placar para o time anfitrião e Erika deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Antes da decisão nacional, as equipes voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu a Ferroviária por 4 a 0 no primeiro confronto, fora de casa, e agora pode perder por até três gols de diferença nesta quarta-feira, às 20h, que garante um lugar na decisão. A partida também está marcada para o Parque São Jorge.

Apesar de ainda continuar invicto, o Corinthians viu ser interrompida a maior sequência de vitórias de um time na história do futebol. O recorde anterior pertencia ao The New Saints, do País de Gales, que tinha 27 triunfos consecutivos. Quando o Corinthians chegou à 28ª vitória, em agosto, recebeu da Fifa a confirmação de que era a nova detentora do recorde.

O time comandado por Arthur Elias ainda conseguiu ampliar a marca. Com os bons resultados, colocou um pé na final do Campeonato Paulista e está a uma vitória simples de conquistar o Campeonato Brasileiro. Em outubro, o Corinthians e a Ferroviária serão os representantes brasileiros na disputa da Libertadores.