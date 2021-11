Corinthians finaliza preparação e deve repetir escalação contra Atlético-MG

O Corinthians concluiu os treinamentos na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava e está pronto para enfrentar o líder do Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com exceção do desfalque do colombiano Cantillo, que se apresentou para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Sylvinho terá à disposição os mesmos atletas da última rodada e a expectativa é que repita a escalação.

O meio-campista Willian foi a novidade nos treinamentos desta semana, já que iniciou o processo de transição física e chegou a treinar no campo. Recuperando-se de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, o atleta ainda não terá condição de jogo e não chegou a ser relacionado para a partida. Ruan Oliveira também segue fora, pois passa por revisão cirúrgica no joelho esquerdo.

Depois do aquecimento no treinamento desta terça, o grupo realizou um trabalho coletivo em espaço reduzido. Houve também treino de bolas paradas defensivas e parte dos jogadores treinaram finalizações e cobranças de pênalti.

O meio-campista Renato Augusto, que havia demandado cuidados à parte na reapresentação da última segunda-feira por causa de desgaste físico, deverá estar em condições normais de jogo nesta quarta.

Sylvinho deverá utilizar equipe parecida com a que venceu o Fortaleza por 1 a 0 na última rodada: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Du Queiroz e Roger Guedes; Renato Augusto.

O Corinthians visita oAtlético-MG no estádio do Mineirão, às 19h. Faltando oito jogos para encerrar o campeonato, o time de Sylvinho possui 47 pontos, ocupa a sexta colocação e segue firme na briga pela Libertadores. O Atlético-MG lidera o torneio, com 65 pontos.