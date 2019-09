Corinthians presta homenagem a Ronaldo Fenômeno e inaugura busto de Teleco

O Corinthians prestou uma série de homenagens a Ronaldo Fenômeno, que neste domingo completou 43 anos. Pelas redes sociais, o clube parabenizou o jogador e também anunciou 10% na linha de produtos dedicada ao ex-jogador.

Na atual temporada, o clube decidiu fazer o uniforme relembrando o modelo usado há dez anos, quando Ronaldo vestiu a camisa alvinegra. O ex-jogador foi contrato pelo Corinthians em 2009 e permaneceu por duas temporadas.

Na época, o time atuou com uma camisa branca com listras finas pretas. No total, o pentacampeão mundial disputou 69 jogos e marcou 35 gols pelo clube alvinegro. Também foi fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambas em 2009.

Formado nas categorias de base do São Cristóvão e revelado pelo Cruzeiro, Ronaldo teve longa carreira no futebol europeu com passagem por clubes como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Milan. Pela Seleção Brasileira, conquistou duas Copas do Mundo (1994 e 2002), tendo sido o artilheiro da segunda conquista com oito gols.

Pelo Corinthians, em 2009, no Campeonato Paulista, marcou oito gols em 10 partidas, incluindo os decisivos contra o Palmeiras (o primeiro após sua volta), o São Paulo (nas semifinais) e o Santos (no primeiro jogo da final).

Na decisão da Copa do Brasil, contra o Internacional, deixou sua marca na primeira partida, vencida pelo Corinthians, no Pacaembu, por 2 a 0. O Corinthians conquistou ambos os títulos e Ronaldo se firmou como a principal estrela da equipe alvinegra durante o Centenário da equipe do Parque São Jorge.

Homenagem mais do que merecida! Entre 1934 e 1944, foram 10 anos vestindo o manto alvinegro, com a incrível marca de 256 gols em 249 jogos; além de quatro do Paulistão! Desde ontem de manhã, Teleco está eternizado no Parque São Jorge! José Manoel Idalgo

HOMENAGEM A TELECO

O clube alvinegro divulgou neste domingo que produziu um busto do jogador Teleco, ídolo das décadas de 30 e 40. A homenagem ao jogador foi colocada no Parque São Jorge no sábado e contou com a presença da vice-presidente Edna Murad Hadlik, e do diretor cultural Carlos Roberto Elias. Uriel Fernandes Filho, filho do ex-jogador, também esteve presente na cerimônia.

Teleco atuou pelo Corinthians entre 1934 e 1944. O centroavante ajudou o clube na conquista de quatro campeonatos paulistas (1937/38/39 e 1941) e marcou 256 gols em 249 partidas disputadas.