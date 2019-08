Corinthians treina finalizações, e Everaldo pede atenção ao Fluminense

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Fluminense na quinta, na Arena em Itaquera, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os atacantes Clayson e Vagner Love treinaram finalizações separados do restante do elenco. Eles devem ser titulares contra a equipe carioca.

Clayson deve ser o substituto de Everaldo, que já foi inscrito justamente pelo Fluminense na Copa Sul-Americana e é desfalque do Corinthians. Após o treino, o jogador pediu atenção ao adversário desta quinta-feira.

"Joguei lá no Fluminense e sei da qualidade da equipe. É um time com grandes jogadores, e temos que ter a máxima atenção para conseguirmos sair com o resultado positivo. Se Deus quiser, dará tudo certo", afirmou Everaldo, contratado em maio pelo Corinthians.

Everaldo ainda lamentou a demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada nesta segunda-feira pelo Fluminense. No duelo desta quinta, a equipe carioca será comandada pelo auxiliar técnico Marcão de forma interina.

"Fico triste pelo Diniz, excelente profissional. Aprendi muito com ele. É uma perda para o futebol, é um cara que trabalha bastante. Aprendi muito com ele. A pisar na área, movimentar, rodar, acompanhar lateral até a bandeirinha se for preciso. Lá no Fluminense, ensinou a ter caráter e dar o máximo do primeiro ao último minuto. Logo estará de volta", disse Everaldo.

No treino desta segunda-feira, os titulares da vitória sobre o Botafogo realizaram trabalhos leves. Os reservas fizeram um coletivo em campo reduzido com a presença de Cássio e Danilo Avelar, desfalques no último sábado.

Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense tem: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

O duelo será realizado nesta quinta-feira, às 21h30, em Itaquera. A partida de volta acontecerá no dia 29 de agosto, no Maracanã.