Corinthians x Oeste: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

O Corinthians recebe o Oeste neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Se empatar, o time alvinegro garante vaga antecipada às quartas de final do torneio.

Corinthians x Oeste será transmitida pela TV Globo (para São Paulo) e terá minuto a minuto do Estado. A equipe do técnico Fábio Carille lidera o Grupo C com 15 pontos, um a mais do que a Ferroviária, a segunda colocada. A outra equipe que tem chance de classificação na chave é o Mirassol, que tem nove. Mas para tirar a vaga do Corinthians precisará vencer seus dois jogos, torcer para o líder perder nas duas próximas rodadas e tirar um saldo de nove gols de diferença.

Carille não confirmou a escalação. A tendência é que Gustagol continue fora da equipe por causa da lesão no tornozelo. A única dúvida está no ataque. Há três vagas para quatro jogadores: Vagner Love, Boselli, Clayson e Pedrinho.

O Oeste está no Grupo B e disputa uma vaga para a próxima fase com o São Paulo. O time do interior está em terceiro lugar com 12 pontos, enquanto que a equipe da capital tem 14, em segundo. O Ituano lidera a chave com 17.

Escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Vagner Love (Pedrinho), Boselli e Clayson.