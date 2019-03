Corinthians x Santos: veja como assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. A volta acontecerá somente dia 8, uma segunda-feira, no estádio do Pacaembu.

Corinthians x Santos terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e Sportv, além de minuto a minuto do Estado. O time de Fábio Carille chega depois de muito sofrimento na fase anterior, ao eliminar a Ferroviária somente nos pênaltis. Os dois jogos terminaram empatados em 1 a 1.

O Corinthians contará com o retorno do lateral-direito Fagner, que estava na seleção brasileira e tem duas dúvidas na escalação. Jadson e Sornoza disputam a vaga no meio-campo e Vagner Love e Pedrinho brigam pela posição no ataque.

O Santos bateu o Red Bull nas quartas de final. A equipe do técnico Jorge Sampaoli fez o resultado no jogo de ida ao vencer por 2 a 0 e depois garantiu a classificação com um empate sem gols. O time de Campinas tinha feito a melhor campanha na primeira fase.