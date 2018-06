Coutinho se diz confiante em hexa na Rússia: 'Vamos sonhar com essa conquista'

O meia-atacante Philippe Coutinho disse estar confiante numa boa performance do Brasil na Copa do Mundo e, mais do que isso, "sonha" com o hexacampeonato mundial.

"É um sonho. Todos nós batalhamos para estar aqui. Sonhamos com isso (estar na seleção brasileira) quando éramos pequenos. E agora que estamos aqui, vamos sonhar com essa conquista", destacou o jogador de 25 anos, que defende o Barcelona.

Autor do último gol na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Áustria neste domingo, em Viena, Coutinho avaliou que pode desempenhar várias funções no meio de campo e está à disposição do técnico Tite para qualquer armação tática da equipe. Contra a Croácia, na semana passada, jogou mais aberto no setor ofensivo. E agora atuou mais na armação das jogadas pelo meio.

"Já atuei nessa posição no meu clube e no ex-clube (Liverpool). Eu tento estar preparado para jogar onde o professor precisar e sempre tentando contribuir da melhor maneira possível", disse.

Já o zagueiro Thiago Silva salientou o bom momento do sistema defensivo da seleção, que não toma gol há cinco jogos. "A marcação requer muita concentração, alto nível. Não só dos laterais e zagueiros, mas lá da frente, dos atacantes, porque quando chega a bola, a gente está mais preparado."

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo da Rússia no próximo domingo, às 15h, em Rostov, contra a Suíça. Depois pega a Costa Rica, dia 22, e fecha a primeira fase da competição contra a Sérvia, dia 27.