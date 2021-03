Crespo elogia atuação do São Paulo no mercado com as chegadas de Miranda e Orejuela

O São Paulo trouxe dois reforços para a defesa nos últimos dias: o lateral-direito colombiano Orejuela foi contratado junto ao Cruzeiro e o zagueiro Miranda retornou ao clube após o time em que jogava na China fechar as portas. O técnico tricolor, Hernan Crespo, demonstrou estar satisfeito com as chegadas, mas apontou que mais contratações podem acontecer.

"Indica que o clube está se mexendo, queremos um elenco competitivo em todas as linhas. Orejuela e Miranda nos dão essa competência, principalmente nos momentos chaves, com Libertadores, Brasileirão... Estamos completando o elenco devagar, mas dou as boas-vindas a eles", afirmou Crespo sobre as negociações.

Leia Também Crespo afirma que São Paulo mostra que quer jogar de forma vertical e com imposição

O técnico não deixou de exaltar os jogadores que já não estão no clube. "Os grandes treinadores precisam dos grandes jogadores. Posso ter muitas ideias, mas sem a atitude, gana e profissionalismo dos jogadores é impossível. O bom que tem esse grupo é que as intenções e ideias são executadas 100% com muita atitude. Pode ter erro e isso é normal. Mas com gana, vontade de ser protagonista, isso é mérito dos jogadores. Estou agradecido de poder treiná-los. Em cada treino dão ao máximo. Talento eles têm. Simplesmente dei algumas regras, ordens táticas, um pouco mais de disciplina ao recuperar a bola", agradeceu o técnico.

Para Crespo, o importante é manter esta postura durante o ano. "Foram nove dias. O trabalho acabou de começar. Temos de estar preparados. Espero que seja sempre assim todo ano, mas queremos manter a valentia e coragem desses jogadores todo o ano e manter a identidade de como jogar. E vão aparecer momentos difíceis e aí tem de estar forte. Por isso, creio que essa semana de resultado, rendimento e atitude dos jogadores foi primeiro passo para objetivo maior", disse o treinador.

Sob o comando de Crespo, o São Paulo tem três jogos no Campeonato Paulista: um empate com o Botafogo de Ribeirão Preto e goleadas por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira e o Santos.