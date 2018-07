Criciúma pega Santos para deixar zona de rebaixamento

A campanha irregular do Criciúma nas últimas rodadas não salvou o time de continuar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na penúltima posição, depois de uma vitória por 3 a 1 em cima do Atlético Mineiro e uma derrota por 1 a 0 para o Coritiba. O time do técnico Gilmar Dal Pozzo enfrenta o Santos neste domingo, às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 28.ª rodada.

Gilmar Dal Pozzo afirmou que o time será o mesmo das últimas duas partidas. "Não teremos grandes surpresas, mas ainda dá tempo para estudar o adversário", disse. Ele acredita que o desempenho ruim contra o Coritiba foi por causa do desgaste de alguns jogadores. "O Criciúma pode repetir o que fez com o Atlético Mineiro. Há um desgaste natural, por isso que a equipe baixou de produção no último jogo".

Não há desfalques para o time. A única dúvida que o técnico demonstrou durante os treinos é em relação ao volante Rodrigo Souza, que pode perder a vaga para Serginho.