Cruzeiro faz confronto direto contra o rebaixamento para confirmar reação na Série B

A vitória sobre o Brusque na estreia de Vanderlei Luxemburgo deu ânimo, mas o Cruzeiro precisa confirmar a reação na Série B do Campeonato Brasileiro para abrir vantagem da zona de rebaixamento. E nada melhor do que um confronto direto contra o Vitória, que abre a degola. O jogo desta quarta-feira, às 19 horas, pela 17.ª rodada, será no Independência, em Belo Horizonte, por conta da reforma no gramado do Mineirão.

Com os 2 a 1 fora de casa na rodada passada e os três jogos de invencibilidade, o Cruzeiro chegou aos 16 pontos, mas está a três da zona do descenso e do rival Vitória, derrotado pelo Vasco por 1 a 0 e na seca há três rodadas.

"Temos um número de jogos suficientes para brigar por uma vaga (de acesso). Temos que ir jogo a jogo. Agora, temos dois jogos em casa. Primeiro temos que jogar pensando no Vitória, depois no Sampaio, depois no Náutico. É jogo a jogo pra gente ir somando pontos e subir para a parte de cima da tabela", disse Luxemburgo.

Esse será o 50.º jogo entre Cruzeiro e Vitória. Os mineiros, até aqui, somam 31 vitórias, enquanto os baianos ostentam nove triunfos. Houve ainda nove empates. Para piorar, o Vitória ainda não venceu como visitante (três empates e quatro derrotas).

No Cruzeiro, Luxemburgo contará com a volta do experiente zagueiro Rhodolfo, recuperado de um edema na panturrilha direita. Ainda no sistema defensivo, o lateral-direito Norberto volta após cumprir suspensão. Raúl Cáceres, lateral-direito, segue fora por causa de um incômodo no tornozelo esquerdo. Os volantes Lucas Ventura e Henrique também estão no departamento médico.

"O adversário tem que saber que é o Cruzeiro que está em campo, com jogadores disputando a segunda divisão. Mas é o Cruzeiro em campo, com toda a história dele. Tem que carregar essa história para dentro do campo. E não ter medo. Não pode ter medo de jogar. Para jogar no Cruzeiro, tem que ter coragem", opinou o treinador.

No Vitória, o técnico interino Ricardo Amadeu precisará fazer alterações no time, principalmente no sistema defensivo. O lateral-direito Raul Prata assumirá a posição após se recuperar de um problema muscular.

Os zagueiros Wallace e Marcelo Alves estão suspensos e devem dar lugar a Matheus Moraes e João Victor. Já o atacante Ygor Catatau volta a ficar à disposição.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VITÓRIA

CRUZEIRO - Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock (Rhodolfo) e Jean Victor; Flávio, Ariel Cabral, Rafael Sobis, Wellington Nem e Bruno José; Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Marcinho, Guilherme Santos e Samuel. Técnico: Ricardo Amadeu (interino).

HORÁRIO - 19 horas

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).