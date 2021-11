Pressionado, Cruzeiro tem 'decisão' para evitar zona de rebaixamento na Série B

O Cruzeiro precisa reagir imediatamente ou corre o risco de terminar a 34ª rodada dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, às 21h30, o clube mineiro fará confronto direto diante do Londrina no Estádio do Café, no norte do Paraná.

Vindo de duas vitórias seguidas - a última sobre o Remo (1 a 0) - e quatro jogos sem derrota, o Londrina abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição com 38 pontos, a dois do Cruzeiro (40), 14º colocado. Os mineiros não vencem há quatro rodadas e empataram por 1 a 1 com o Vila Nova na partida passada.

No Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com o zagueiro Eduardo Brock, além dos atacantes Bruno José e Rafael Sobis. Os três tiveram testes inconclusivos para covid-19, mas a contraprova deu negativo. O meia Claudinho também será opção após se recuperar do novo coronavírus. Já o garoto Vitor Leque volta de suspensão.

O zagueiro Léo Santos, por outro lado, está suspenso e dará vaga a Ramon. No ataque, Marcelo Moreno também será desfalque por conta da convocação para a seleção boliviana. O lateral-esquerdo Matheus Pereira (fratura no cotovelo) e o meio-campista Marco Antônio (entorse no pé direito) seguem fora.

No Londrina, o técnico Márcio Fernandes volta de suspensão e ganha reforços no ataque. Os atacantes Marcelinho e Caprini também estavam suspensos e brigam por uma vaga no sistema ofensivo. Autor do gol na rodada passada, o atacante Zeca passou a ser dúvida após sentir lesão na coxa. Caso ele não jogue, Salatiel deve ficar com a vaga.