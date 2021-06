Cruzeiro quer embalar diante do Operário para se afastar da degola da Série B

Aliviado com a primeira vitória, o Cruzeiro que embalar, neste sábado às 19 horas, contra o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela quinta rodada, para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem perder há duas rodadas e vindo de vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0 em Campinas (SP), o clube mineiro chegou aos quatro pontos, três a menos do que o Operário, com sete. Os paranaenses também não perdem há duas partidas e vêm de vitória por 1 a 0, em casa, sobre o Sampaio Corrêa. Sem falar que o Operário está invicto no estádio Germano Kruger há 16 jogos, 13 vitórias e três empates.

No Cruzeiro, o técnico Mozart Santos terá força máxima. Animado com a primeira vitória, o treinador deverá repetir o time. "Vencer sempre é bom, porque dá confiança e tranquilidade. É isso que precisamos para ter uma sequência boa de resultados", apontou o técnico.

O clube informou que todos os testes de covid-19 para este jogo deram negativo. Apenas o lateral-direito Cáceres e o volante Marco Antônio seguem em quarentena após testarem positivo para o novo coronavírus.

"Infelizmente eu não posso te dizer quem vai iniciar o jogo no sábado. Vou assistir aos jogos do Operário com calma, porque a gente trabalha assim, um jogo de cada vez, tem que ser assim, qualquer campeonato. A Série B são jogos duros, estudar com calma o Operário. O Operário em casa também é um time muito forte", analisou Mozart.

O Operário vai para mais um jogo repleto de problemas causados pelo surto de covid-19. O goleiro Simão, o lateral-esquerdo Fabiano, o meia Leandrinho e os atacantes Rafael Oller e Jean Carlo aguardam novos exames para saber se estão livres do novo coronavírus. Os atacantes Ricardo Bueno e Alemão terão que cumprir quarentena.

"Vai ser um grande jogo. Mais uma decisão em casa, e em casa temos que ser muito fortes sempre. O Cruzeiro vem para cá não pensando em outro resultado a não ser a vitória, pela situação que está na competição. E nos dá margem para encontrar espaços para produzir nosso jogo", disse Matheus Costa.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X CRUZEIRO

OPERÁRIO - Thiago Braga; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão, Pedro Ken, Marcelo e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão e Schumacher. Técnico: Matheus Costa.

CRUZEIRO - Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Giovanni e Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José e Rafael Sobis. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Vollkoph (MS).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).