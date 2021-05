Cruzeiro tem dois expulsos no primeiro tempo e perde na estreia para o Confiança

O Cruzeiro não começou nada bem a sua segunda temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o goleiro Fábio e o volante Adriano expulsos ainda no primeiro tempo, o time do técnico Felipe Conceição foi derrotado pelo Confiança por 3 a 1, neste sábado, na Arena Batistão, em Aracaju.

Além da expulsão, Fábio já havia feito pênalti que terminou em gol de Neto Berola. Cristiano e Daniel Penha completaram os gols do Confiança, enquanto que Bissoli chegou a empatar para os mineiros. O jogo teve seis cartões amarelos e dois vermelhos.

O primeiro tempo começou de forma lenta. O Cruzeiro até tentou tomar a iniciativa, mas foi o Confiança que abriu o marcador aos 32 minutos. Neto Berola entrou em velocidade na área e cortou Fábio, que derrubou o atacante e fez o pênalti. O goleiro levou o cartão amarelo. Na cobrança, Berola deslocou o arqueiro e abriu o marcador.

Aos 40 minutos, Adriano parou contra-ataque dos sergipanos e foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Dois minutos depois, Fábio também foi expulso ao cometer uma lambança daquelas. Ele simplesmente segurou a bola fora da área e acabou recebendo o vermelho. O atacante Rafael Sóbis deu lugar ao goleiro reserva Lucas França.

No segundo tempo, o Confiança voltou disposto a matar o jogo. Aos 8 minutos, Willians Santana encheu o pé e fez Lucas França trabalhar. Se os donos da casa não aumentaram, o Cruzeiro conseguiu empatar aos 10. Bissoli, que entrou no intervalo na vaga de Airton, aproveitou o escanteio batido e fez de cabeça o gol da igualdade.

O Cruzeiro se animou e quase ampliou. Aos 20 minutos, Rômulo bateu falta no travessão do Confiança. O time sergipano, porém, manteve a calma para ficar na frente do placar mais uma vez. Seis minutos depois, Cristiano recebeu na área e só tocou para as redes. O próprio Cristiano se animou e acertou a trave celeste aos 30.

Quatro minutos depois, Marcelinho puxou contra-ataque e deixou Daniel Penha pronto para empurrar para as redes e dar números finais ao jogo.

Na segunda rodada, o Confiança visitará o Goiás nesta terça-feira, às 18 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O Cruzeiro, por sua vez, receberá o CRB no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo dia 6, um domingo, às 18h15.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 3 x 1 CRUZEIRO

CONFIANÇA - Rafael Santos; Leandro Silva, Nery Bareiro, Victor Salinas e João Paulo; Gilberto (Bruno Sena), Serginho (Álvaro) e Daniel Penha; Neto Berola (Lucas Barcelos), Willians Santana (Cristiano) e Luidy (Marcelinho). Técnico: Rodrigo Santana.

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Joseph (Matheus Neris), Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Flávio) e Rômulo; Bruno José (Stênio), Rafael Sóbis (Lucas França) e Airton (Bissoli). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Neto Berola (pênalti), aos 32 minutos do primeiro tempo; Bissoli, aos 10, Cristiano, aos 26, e Daniel Penha, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willians Santana, Cristiano, Bareiro e Serginho (Confiança).

CARTÕES VERMELHOS - Adriano e Fábio (Cruzeiro).

ÁRBITRO - André Rodrigo Rocha (TO).

RENDA e PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).