CSA empata com o Brasil de Pelotas e garante acesso antecipado do Cuiabá

O CSA vacilou e viu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro ficar mais distante nesta sexta-feira ao ficar no empate com o Brasil de Pelotas, por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, pela penúltima rodada da Série B. De quebra, esse resultado garantiu o acesso do Cuiabá antes mesmo de entrar em campo contra o Sampaio Corrêa, também nesta sexta-feira, na Arena Pantanal. Assim, o Estado do Mato Grosso volta à elite do futebol brasileiro após 35 anos.

O tropeço em casa faz com que o CSA chegue na última rodada não dependendo apenas de si para conquistar o acesso. Na quinta colocação, com 57 pontos, o time precisa ganhar do Náutico, no Recife, e torcer para o Juventude no máximo empatar com o Guarani, em Campinas. Os gaúchos têm 58 e, em caso de empate na pontuação, perderiam no saldo de gols.

Apenas cumprindo tabela, o Brasil de Pelotas chegou ao terceiro jogo sem vitória e é o 11.º colocado, com 49 pontos. A última rodada será toda na próxima sexta-feira, às 21h30. O jogo entre CSA e Náutico será nos Aflitos, no Recife. Já o Brasil de Pelotas receberá o Vitória, no Bento Freitas.

Nem parecia que o CSA era quem brigava pelo acesso. O time comandado por Mozart não conseguiu produzir praticamente nada no primeiro tempo. O lance mais perigoso foi uma finalização de Gabriel defendida por Marcelo. O Brasil de Pelotas, por sua vez, criou boas chances até abrir o placar aos 37 minutos em chute rasteiro de Bruno José.

O Brasil quase ampliou no começo do segundo tempo, quando Matheus Oliveira bateu colocado e a bola passou rente à trave. Aos dez, Rafinha cobrou falta e contou com um desvio na barreira para deixar tudo igual no Rei Pelé.

O gol de empate animou o CSA, mas mesmo assim o time tinha dificuldades para criar. Nos minutos finais, a partida ficou aberta. O Brasil de Pelotas chegou a acertar o travessão com Diego Ivo, enquanto o time alagoano teve um gol mal anulado já nos acréscimos. Poderia ser o gol da tão esperada vitória.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

CSA - Matheus Mendes; Diego Renan (Norberto), Cléberson, Luciano Castán e Rafinha; Geovane, Yago (Pedro Júnior) e Nadson (Rafael Bilu); Gabriel, Rodrigo Pimpão (Andrigo) e Pedro Lucas (Roney). Técnico: Mozart Santos.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo; Felipe Albuquerque (Rodrigo Ferreira), Héverton, Diego Ivo e Mateus Mendes; Gustavo Cazonati, Bruno Matias (Rafael Vinícius), Pablo e Matheus Oliveira (Delatorre); Bruno José (Jarro Pedroso) e Matheusinho. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Bruno José, aos 37 minutos do primeiro tempo; Rafinha, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Geovane, Rodrigo Pimpão e Cléberson (CSA); Felipe Albuquerque, Pablo, Matheusinho, Jarro Pedroso e Mateus Mendes (Brasil).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).