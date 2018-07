Cuca pede calma com atual elenco e diz que Santos brigará pela Libertadores

Um dia depois de ser oficializado novo técnico do Santos, Cuca concedeu nesta terça-feira entrevista coletiva antes de comandar a primeira atividade com o elenco. O treinador se mostrou otimista e falou que o objetivo no Campeonato Brasileiro será brigar por uma vaga na Libertadores, apesar de atualmente a equipe alvinegra estar na zona de rebaixamento.

"Estamos com dez pontos a menos do que o sexto colocado. Podemos muito bem buscar uma vaga para a Libertadores e essa é a nossa meta no Brasileiro. O momento é delicado mas esse é o objetivo que vamos traçar", afirmou.

O Santos ocupa atualmente a 17ª colocação, com 16 pontos, a um da Chapecoense, que está em 16º. O Palmeiras é quem está no sexto lugar, com 26. Para comprovar que é possível a reviravolta na competição, ele lembrou do período que comandou o Goiás no Brasileirão de 2003.

"Estávamos dez pontos atrás do penúltimo colocado. Quando cheguei, olhei o plantel e era muito bom. O time fez o melhor segundo turno do campeonato (e terminou em nono lugar). Daquele Goiás muitos foram para o São Paulo e se tornaram campeões mundiais", afirmou.

Em relação ao atual time do Santos, Cuca disse que tem ajustes para serem feitos, mas elogiou a qualidade do elenco. Tanto é que afirmou ter conversado com a diretoria e pediu um tempo de avaliação antes de pedir reforços ou fazer uma lista de dispensa.

"Vamos dar a oportunidade que mostrem o potencial. Vamos com calma, avaliar primeiro o que tem. Quando chega um novo treinador, tem jogador que pode mostrar qualidade reservada. Depois, se avaliarmos que não tem solução, aí se busca reforços. Mas vamos primeiro analisar todos", informou.

O Santos anunciou nesta terça-feira seu terceiro reforço após a parada da Copa do Mundo, o atacante paraguaio Derlis González. Recentemente, o clube também havia anunciado o meia costarriquenho Bryan Ruiz e o volante uruguaio Carlos Sánchez.

ESTREIA NA COPA DO BRASIL

Apesar de falar em tempo para analisar o elenco, Cuca já tem um duelo decisivo pela frente. Nesta quarta-feira, às 19h30, o Santos receberá o Cruzeiro na Vila Belmiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador confirmou que já estará no banco de reservas.

"Não faria sentido treinar o time hoje (terça-feira) e assistir das tribunas amanhã. Se já estou com o time vou para o jogo", informou. "Temos uma ambição de passar de fase. São jogos com times iguais. Quando se dirige time grande a qualquer momento as coisas podem mudar", afirmou. "vamos acreditar, pouco a pouco vamos resgatando a confiança deles. Tem que ter paciência e persistência. Se jogarem como jogaram no último jogo certamente vão ganhar", emendou.

AGORA É CALÇA PRETA

Bem-humorado, o treinador descartou a calça cor de vinho, que marcou sua passagem no Palmeiras em 2016 e 2017, e disse que agora utilizará calça preta. "Lá (no Palmeiras) os caras me deram (a calça vinho). Estou esperando me darem uma aqui. Mas vai ser calça preta, com o cos alto para poder abaixar e não mostrar o cofrinho. Porque aqui na Vila Belmiro a câmera filma lá de cima e assim não aparece nada", brincou.