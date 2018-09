Cuesta alerta Inter e prevê disputa pelo título do Brasileirão até o final

Víctor Cuesta não se ilude com a liderança do Internacional no Campeonato Brasileiro. Em entrevista nesta quinta-feira, o zagueiro fez um alerta a seus companheiros de equipe. "Tem muitos times que estão brigando lá em cima na parte da tabela. Ainda tem muito caminho pela frente. Todos os jogos são difíceis."

O argentino prevê um jogo complicado diante da Chapecoense, segunda-feira, em Santa Catarina, pela 25ª rodada do Brasileirão. "Temos que continuar na mesma batida, mas vai ser uma partida muito difícil."

Cuesta credita a sua boa fase e da equipe ao entrosamento que o grupo está adquirindo a cada rodada e ao trabalho feito pelo técnico Odair Hellmann. "Eu trabalhei muito para o que está acontecendo em campo seja feito. Depois, o time todo evoluiu muito. A confiança que deu nosso treinador para a gente foi muito importante. Acho que temos que continuar do mesmo jeito. Estamos no caminho certo, mas ainda não conseguimos nada."

O zagueiro também destacou a parceria com Moledo no setor defensivo. "A gente vai se entrosando cada vez mais. Importante para dar solidez defensiva para que os caras da frente possam ter a tranquilidade e definir o jogo."

O Internacional soma 49 pontos, assim como o São Paulo, mas tem um melhor saldo de gols: 18 a 17. A equipe volta a campo na segunda-feira, às 20 horas, em Chapecó.