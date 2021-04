Daniel Alves compara Crespo a Fernando Diniz: ‘Não vejo muita diferença’

Camisa 10 e capitão do São Paulo, Daniel Alves aproveitou a tarde deste sábado para responder aos torcedores em suas redes sociaIs. O meia abriu espaço para as perguntas, e uma das primeiras foi em relação aos estilos de jogo de Hernan Crespo, atual técnico, e Fernando Diniz, ex-comandante da equipe. Segundo ele, não há muitas divergências de estilo entre os treinadores.

“Não vejo muita diferença”, escreveu o camisa 10 tricolor. “Os dois gostam de tratar bem a bola, os dois gostam de muita intensidade e os dois precisam de tempo pra fazer uma equipe vencedora!!”, completou o jogador. Um dos principais motivos da queda de Diniz foi por conta dos maus resultados do time, que culminaram na perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020.

Leia Também Alex relembra estreia como jogador para celebrar começo como técnico do sub-20 do São Paulo

O São Paulo treinou neste sábado no CT da Barra Funda mas, por conta da paralisação do Campeonato Paulista, ainda não se sabe quando entrará em campo novamente. O Estadual está paralisado devido às determinações do Governo do Estado para conter a disseminação da covid-19.

Uma das novidades foi Tchê Tchê, que treinou em separado do resto do elenco. Rumores apontam uma possível ida do meia para o Atlético-MG. A transferência seria por empréstimo e um pedido do técnico Cuca, comandante do clube mineiro. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras e no São Paulo. O próximo compromisso do time tricolor pelo Paulistão seria contra o rival Corinthians. Atualmente, o time de Crespo ocupa a 1ª colocação do Grupo B, empatado com a Ferroviária com 7 pontos. Na Libertadores, o clube do Morumbi é cabeça de chave, mas ainda não tem previsão de estrear.