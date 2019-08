Daniel Alves conhece elenco, e Arboleda volta a treinar no São Paulo

O lateral-direito Daniel Alves teve seu primeiro encontro com o elenco e com a comissão técnica do São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele foi ao local para iniciar a bateria de exames e avaliações físicas. Sua apresentação será nesta noite, no Morumbi.

O São Paulo divulgou fotos de Daniel Alves cumprimentando os jogadores, o técnico Cuca e o diretor executivo de futebol Raí. O lateral-direito esteve com o elenco durante o café da manhã, mas não participou do treinamento em campo.

Na atividade comandada por Cuca, a novidade foi a volta de Arboleda. O zagueiro havia sido liberado desde a última sexta-feira para resolver questões pessoais no Equador e retornou nesta terça.

Já o atacante Antony foi desfalque novamente. Com uma inflamação no joelho esquerdo, ele trabalhou em outro campo sob a supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki. Cuca espera contar com o jogador para o clássico contra o Santos.

O treino desta terça-feira foi fechado à imprensa. A provável equipe do São Paulo para o jogo de sábado tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Everton (Antony), Alexandre Pato e Raniel.

O elenco do São Paulo volta a treina na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O clássico contra o Santos será realizado no sábado, às 17h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.