Daniel Alves fará sua sétima estreia na carreira; veja o retrospecto

Ao entrar em campo com o uniforme do São Paulo neste domingo, no Morumbi, Daniel Alves vai fazer sua sétima estreia na carreira. O jogador de 36 anos já passou por outros cinco clubes, além da seleção brasileira. A equipe tricolor enfrenta o Ceará, a partir das 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retrospecto de Daniel Alves em estreias é bastante positivo. Ele teve apenas uma derrota, justamente no único time brasileiro que defendeu, o Bahia. Ele soma quatro vitórias e um empate nas outras vezes que debutou por uma equipe.

O primeiro jogo da carreira de Daniel Alves como profissional aconteceu no dia 4 de agosto de 2001. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, e o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Em 22 de fevereiro de 2003, o lateral-direito estreou pelo Sevilla, da Espanha. Entrou aos 32 minutos do segundo tempo e sua equipe venceu o Espanyol por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Pela seleção brasileira, Daniel Alves fez seu primeiro jogo no dia 7 de outubro de 2006 ao entrar aos 14 minutos do segundo tempo do amistoso contra o Kuwait. A equipe verde e amarela goleou por 4 a 0.

Em 24 de julho de 2008, Daniel Alves estreou pelo Barcelona já sendo titular. No amistoso contra o Hibernian, da Escócia, a equipe catalã goleou por 6 a 0. O lateral-direito saiu no intervalo da partida.

Quase oito anos depois, foi a vez de Daniel Alves estrear pela Juventus, da Itália. No dia 7 de agosto de 2016, a equipe venceu por 3 a 2 o West Ham, da Inglaterra, em amistoso realizado em Londres. Ele foi titular e saiu aos 15 minutos do segunto tempo.

Por fim, a estreia do lateral-direito pelo Paris Saint-Germain, da França, aconteceu no dia 19 de julho de 2019. Titular, Daniel Alves atuou por 60 minutos do empate por 1 a 1 no amistoso com a Roma, da Itália.