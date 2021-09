Danilo fica fora do treino do Palmeiras e pode ser desfalque diante da Chapecoense

O volante Danilo foi a baixa do Palmeiras no treino desta quinta-feira, na Academia de Futebol. O jogador não foi a campo nesta manhã por conta de dores no tornozelo esquerdo e virou dúvida para a partida contra a Chapecoense, no sábado, na Arena Condá, em Chapecó, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Danilo sofreu uma pancada no tornozelo na derrota para o Flamengo, no fim de semana passado. Nesta quinta, o jogador fez apenas um trabalho de recuperação física na parte interna do CT. Ele deve ser reavaliado nesta sexta-feira, véspera da partida marcada para o Sul.

Leia Também Capitão Gustavo Gómez exige reação do Palmeiras no Brasileirão a partir de sábado

Se for vetado, o técnico Abel Ferreira tem algumas opções a sua disposição, como Felipe Melo, Gabriel Menino, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes. Seria a segunda mudança a ser feita na equipe paulista para o fim de semana. Isso porque o meia Zé Rafael foi expulso diante do Flamengo e vai cumprir suspensão contra a Chapecoense. Patrick de Paula é o mais cotado para assumir a posição de titular no setor.

Outra mudança poderia acontecer na defesa. Um dos principais reforços da equipe na temporada, o lateral-esquerdo Jorge voltou a treinar com o grupo nesta quinta, como vinha acontecendo, e segue mostrando boa recuperação em sua condição física. Existe a possibilidade de ele ser relacionado e até mesmo atuar como titular no sábado.

Jorge deve ganhar pelo menos alguns minutos em campo porque logo Abel precisará do experiente lateral em razão da eventual convocação de Piquerez, atual titular da posição, para a seleção do Uruguai. A equipe nacional fará mais três jogos pelas Eliminatórias no próximo mês e o lateral-esquerdo deve virar desfalque no time paulista.

Para o sábado, a provável escalação do Palmeiras teria Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Jorge); Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. O time volta a treinar na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.