De olho na liderança, Red Bull Bragantino visita o São Bento

Em busca da liderança isolada do Grupo C, o Red Bull Bragantino vai até Sorocaba na noite deste sábado enfrentar o desesperado São Bento, às 20 horas, no estádio Walter Ribeiro, em jogo antecipado da nona rodada do Campeonato Paulista.

Ainda invicto, o Red Bull Bragantino tem os mesmos oito pontos do Palmeiras, mas está atrás no saldo de gols (5 contra 3). Já o São Bento ainda não ganhou e amarga a lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos.

Leia Também São Paulo inicia contra o São Caetano maratona de jogos no Estadual

O time sorocabano deve entrar em campo com uma formação parecida a que empatou com o Palmeiras, por 1 a 1, em Volta Redonda (RJ), no último dia 24, em partida atrasada da terceira rodada. Pelo menos foi isso o que indicou o técnico Edson Vieira.

"Agora tenho um time na cabeça. Então é dar sequência para esses jogadores e quem ficar de fora, tem que brigar para entrar. Devido as condições que tivemos de montagem de time, jogadores sem poder atuar, agora é que temos uma cara de time, com três atacantes, como jogamos contra o Palmeiras e devemos manter", disse o treinador.

Neste sábado, o Red Bull Bragantino vai iniciar uma maratona de três jogos em cinco dias. Depois do São Bento, o time encara o São Paulo, na segunda-feira, no Morumbi, e a Internacional de Limeira, na quinta, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Até por isso existe uma indefinição de qual time vai mandar a campo em Sorocaba. Mas o técnico Maurício Barbieri deve confirmar força máxima nesta volta, prometendo depois rodar o elenco conforme a necessidade.

Uma baixa certa é o lateral-esquerdo Luan Cândido, que sentiu um desconforto muscular e não foi relacionado. Edimar deve ser escalado.