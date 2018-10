De técnico novo e desfalcado, Flamengo volta a Itaquera para mais uma decisão

O Flamengo volta ao Itaquerão nesta sexta-feira, apenas nove dias depois de ser eliminado pelo Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, em um resultado que provocou até mesmo a mudança de técnico no clube. E a situação do time carioca é ainda mais difícil para esta nova "decisão", agora válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O panorama é preocupante. O técnico Dorival Junior assumiu o comando da equipe há menos de uma semana no lugar de Mauricio Barbieri. E ele precisará lidar com vários desfalques, além de um clima de pressão da torcida para que a vitória seja conquistada e, desta forma, o time não perca contato com os líderes.

Um novo revés diante do Corinthians poderá deixar o time com até sete pontos de desvantagem para os primeiros colocados a dez jogos do fim do Brasileirão, visto como última chance para o Flamengo salvar a temporada.

O ano não tem sido nada bom para a equipe da Gávea, que foi eliminada nas semifinais do Carioca pelo Botafogo e deixou a disputa da Copa Libertadores ao ser superada pelo Cruzeiro nas oitavas de final. Hoje, é o quinto colocado no Brasileirão, com 49 pontos, um atrás do Grêmio. São Paulo soma 52 pontos, enquanto Palmeiras e Internacional acumulam 53 pontos.

A série de fracassos tem sido contestada por boa parte da torcida, revoltada pelo fato de a diretoria ter gasto muito dinheiro na contratação de jogadores que não estão tendo um bom desempenho dentro de campo.

Para piorar a situação, o goleiro Diego Alves e o meia Diego, machucados, estão fora do jogo. Lucas Paquetá e Vitinho devem jogar, mas passaram a semana em tratamento e podem não atuar nas condições ideais.