De virada, Roma goleia o Benevento e assume a terceira colocação no Italiano

Não foi tão fácil quanto o placar pode mostrar, mas a Roma goleou o lanterna Benevento por 5 a 2, neste domingo, no estádio Olímpico, em Roma, e assumiu a terceira colocação do Campeonato Italiano, ultrapassando a rival Lazio. Após 24 rodadas, o time da capital chega aos 47 pontos e entra na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A briga pelo título já está descartada - Napoli e Juventus têm 63 e 62 pontos, respectivamente - e, assim, a luta da Roma é pela vaga na Liga dos Campeões. A terceira colocada é a Internazionale, que tem 48 pontos. A Lazio, ultrapassada neste domingo, ficou com 46. No Campeonato Italiano, as vagas diretas à fase de grupos são para os três primeiros. O quarto avança para uma fase preliminar e o quinto colocado jogará a Liga Europa.

Com a pior campanha entre todas as primeiras divisões dos principais campeonatos nacionais da Europa, o Benevento segue com sete pontos, bem distante de escapar do rebaixamento à Série B - está 14 pontos atrás do Crotone, o primeiro fora da degola. No próximo domingo, receberá justamente o Crotone. A Roma jogará um dia antes contra a Udinese, em Údine.

Em campo, a Roma fez um péssimo primeiro tempo e logo sofreu o primeiro gol do Benevento. Aos sete minutos, o brasileiro Guilherme recebeu dentro da área, dominou e chutou, com desvio da zaga, no canto esquerdo baixo do goleiro Alisson. Mesmo jogando mal, a equipe da casa obteve o empate ainda antes do intervalo. Aos 26, Federico Fazio aproveitou cruzamento da direita e marcou de cabeça.

A Roma só conseguiu deslanchar mesmo na segunda etapa. Na base do abafa e do desabafo, o centroavante bósnio Edin Dzeko fez o gol da virada aos 14 minutos. Pouco depois, aos 17, Cengiz Under fez o terceiro e acalmou as coisas para os romanos. Mais tranquila, a equipe da casa fez o quarto aos 30, novamente com Under. O Benevento diminuiu no minutos seguinte com Brignola e Defrel, em cobrança de pênalti nos acréscimos, anotou o quinto da Roma.