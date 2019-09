Decisivos em campo, Vinicius Junior e Rodrygo festejam bom momento no Real Madrid

Decisivos na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre Osasuna, na quarta-feira, que colocou a equipe merengue na liderança provisória do Campeonato Espanhol, após seis rodadas, os atacantes brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo vibraram muito com os gols que fizeram no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Muito emocionado após balançar as redes aos 36 minutos do primeiro tempo, Vinicius Junior explicou as suas lágrimas na comemoração. "Chorei porque, depois da lesão, foi um pouco complicado. Estava demorando muito a jogar como antes, não estava tão feliz. Hoje tenho ficado mais tranquilo e nada melhor que antes de um clássico", comentou.

Visto como um dos poucos destaques do Real Madrid na desastrosa temporada passada, Vinicius Junior sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o tirou dos últimos compromissos da equipe. Desde março, o jovem revelado pelo Flamengo fez nove jogos pelo time e um pela seleção brasileira e marcou apenas uma vez.

O momento ruim começou a gerar vaias da torcida do Real Madrid, algo que Vinicius Junior diz entender. "Depois de tantos jogos, nunca tinha passado tanto tempo sem marcar. Entendo que não estava jogando bem e entendi as vaias", afirmou o atacante. "O gol saiu e fico mais tranquilo. Estou empolgado por voltar a gostar de atuar no Bernabéu".

Já Rodrygo fez a sua primeira partida oficial pela equipe da capital espanhola, entrando justamente no lugar de seu compatriota. E com apenas 95 segundos em campo já deixou a sua marca. "Acho que consegui controlar bem a bola, driblei os marcadores e marquei. A verdade é que tenho um pouco de sorte nas estreias, também fiz gol na estreia pelo Castilla (equipe B do Real Madrid). Estou muito contente", contou.

Rodrygo chegou ao clube no meio deste ano e ainda está se revezando entre treinos na equipe principal e jogos pelo Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola. "Zidane falou comigo todos os dias para continuar jogando e trabalhando. Jogar pelo Castilla ou pelo time principal é questão do clube. Vou jogar onde quer que for, sempre muito contente", completou.

ELOGIOS DO CHEFE

Quem ficou bastante satisfeito com a exibição da dupla foi o treinador francês Zinedine Zidane. "Fico feliz por eles porque muitas vezes nos esquecemos que eles têm 18 anos. Pudemos ver a emoção que demonstraram quando fizeram os gols e por ter sido no Bernabéu", declarou.

O francês fez questão de falar sobre a estreia de Rodrygo, principalmente pela polêmica levantada na última semana pela imprensa espanhola, quando o destaque do Santos, que custou 45 milhões de euros (R$ 193 milhões na época), sequer foi relacionado para um jogo do time principal ou de sua filial.

"Rodrygo demonstrou controle de bola fenomenal na primeira bola que tocou antes do gol. E, sobre Vinícius, me alegro porque precisava deste gol. Vinha tentando passar confiança a ele porque é um menino muito jovem e estamos aqui para ajudá-lo a melhorar", afirmou.