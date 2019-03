Depois de sofrer com 'nanicos', Corinthians quer evitar sustos em Sorocaba

Depois de sofrer para se classificar na Copa do Brasil contra Ferroviário e Avenida, o Corinthians pretende dobrar os cuidados na partida deste sábado, diante do São Bento, pelo Campeonato Paulista. O time de Sorocaba é o lanterna do torneio e o único que ainda não venceu após oito jogos. “Em algumas partidas, nós vacilamos contra times de menor expressão, sofremos gols e tivemos de buscar o resultado. Precisamos corrigir isso. É uma coisa que falamos todos os dias”, afirmou o goleiro Cássio, herói da classificação na Copa Sul-Americana, quarta-feira, na Argentina.

As dificuldades que o Corinthians foram na Copa do Brasil foram significativas. O time empatou com o Ferroviário por 2 a 2 em Londrina e só se classificou por ter melhor posição no ranking. Diante do Avenida (RS), a situação foi mais dramática: o time sofreu dois gols em nove minutos e sofreu para conseguir a virada por 4 a 2.

Exatamente por causa das dificuldades para conseguir a vaga diante do Racing, o técnico Fábio Carille decidiu poupar seis jogadores por desgaste muscular. Os zagueiros Henrique e Manoel, os volantes Ralf e Ramiro, o meia Pedrinho e o atacante Gustagol ficam no banco.

A mudança dá nova oportunidade para a zaga reserva (Marllon e Pedro Henrique) e também para os atacantes que desencantaram nos dois últimos jogos: Vagner Love e Boselli. Gustagol deve entrar no segundo tempo.

O meia Jadson, que treinou pela segunda vez no campo nesta semana, continua fora. Ele se recupera de dores nos dois joelhos e deve ser preservado para o jogo contra o Santos, no dia 10, na Arena Corinthians.

O time de Carille vai defender a liderança do Grupo C do Paulista com um ponto a mais que a Ferroviária. Embora tenha uma defesa inconstante, o Corinthians alcançou todas as metas que a comissão técnica havia traçado para os dois primeiros meses. O time avançou duas fases na Copa do Brasil, superou a primeira da Sul-Americana e lidera o seu grupo no Paulistão.

Ficha técnica

São Bento: Henal; Everton, Ewerton Páscoa, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Paulinho, Alex Maranhão e Régis; Eder Luis e Alecsandro. Técnico: Silas.

Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Richard, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Vagner Love e Boselli. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira.

Local: Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Horário: 16h30. Na TV: Pay-per-view.