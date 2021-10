Desfalcado, Palmeiras finaliza preparação e deve usar titulares contra o Juventude

O Palmeiras realizou, na manhã deste sábado, o último treinamento antes do confronto diante do Juventude, que acontece no domingo, às 18h15, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Classificado para a segunda final da Libertadores consecutiva, o time paulista agora volta suas atenções para a competição nacional e deverá utilizar força máxima na partida.

O técnico Abel Ferreira, que comandou trabalhos táticos e depois um treino recreativo, terá dois novos desfalques para este domingo. O lateral-direito Marcos Rocha lesionou a coxa direita no jogo contra o Atlético-MG, na última terça-feira, e seguirá fazendo tratamento no Departamento Médico. O meio-campista Patrick de Paula está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também estará fora da partida contra os gaúchos.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o rival Corinthians e busca a recuperação no torneio em que é vice-líder, com 38 pontos, oito atrás do líder Atlético-MG. No primeiro turno, venceu o Juventude por 3 a 0 fora de casa, em Caxias do Sul.

A ordem é repetir a dose em casa para seguir na caça dos mineiros, com os quais fará o confronto direto em São Paulo. Abel Ferreira sabe que a distância de oito pontos ainda é grande, mas confia que pode, aos poucos, colar na luta pela primeira colocação.

Com o grupo empolgado, Abel Ferreira deverá usar a base do time que atuou pela Libertadores no jogo de volta da semifinal, mas pode realizar algumas mudanças no time principal. Uma provável escalação é: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Gabriel Menino, Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Piquerez; Dudu e Rony.