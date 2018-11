Diego Souza torce o joelho e desfalca São Paulo contra o Grêmio

O São Paulo terá um desfalque importante para a partida desta quinta-feira, contra o Grêmio, às 19h, no Morumbi: o meia-atacante Diego Souza torceu o joelho direito durante o treino de terça e já iniciou tratamento no Reffis. O clube não divulgou o grau da lesão, apenas informou que um exame de ressonância magnética detectou o problema, e o atleta fará sessões de fisioterapia em período integral para voltar o quanto antes ao time.

Sem o camisa 9, que é o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols, o técnico interino André Jardine deverá escalar o colombiano Tréllez, já que o uruguaio Gonzalo Carneiro, titular nas últimas quatro partidas, também está lesionado e não enfrentará os gremistas.

As duas equipes estão empatadas na tabela do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos cada, mas os gremistas levam a melhor no número de vitórias (16 a 15), por isso ocupam a quarta colocação.