Digão dá moral para substitutos e vê empate como bom resultado para Fluminense

Derrotado pelo Cruzeiro no último sábado, o Fluminense precisará lidar com desfalques para se recuperar no Campeonato Brasileiro, domingo, no Morumbi, diante do São Paulo. O time não poderá contar com o atacante Pedro, lesionado, e o zagueiro Gum, suspenso.

A ausência de Gum fará Digão ter ao lado um companheiro de zaga bem mais jovem, pois ao invés do experiente jogador de 32 anos, ele terá a companhia de Ibañez, de apenas 19. Mas Digão garante que o companheiro conseguirá se sair bem diante do líder do Brasileirão.

"A ausência do Gum pesa muito. Quase 400 jogos com a camisa do Fluminense. A experiência dele vai fazer muita falta, mas não adianta lamentar as ausências, o Ibañez está muito bem preparado e vai dar conta do recado. Vamos lá enfrentar o São Paulo de igual para igual", assegurou.

O outro desfalque do Fluminense é simplesmente o artilheiro do Brasileirão, Pedro, que sofreu no lesão no joelho direito e será substituído por Kayke. "O Kayke tem características um pouco diferentes do Pedro. Sai mais para buscar o jogo. Vai nos ajudar muito. É um cara que chegou empolgado, com certeza vai corresponder", comentou Digão.

Diante dos problemas e apesar do discurso otimista, Digão reconhece que a tarefa do Fluminense não será fácil diante do líder do Brasileirão. Até por isso, reconhece que o mais importante será deixar o Morumbi sem ter sido derrotado.

"O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Todo jogo tem muita dificuldade. Enfrentar o São Paulo, líder do campeonato, casa cheia, a dificuldade é grande, mas não tem para onde correr. Vamos tentar trazer os três pontos, mas se não der, vamos buscar um pontinho", comentou.