Diogo Barbosa prevê que título brasileiro ficará entre Palmeiras e Flamengo

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro deve ficar restrita a dois candidatos principais. Na opinião do jogador, a equipe alviverde é um dos principais concorrentes e terá como adversário direto o Flamengo, atual líder da competição e campeão simbólico do primeiro turno com três pontos de vantagem.

Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o lateral titular do Palmeiras descartou colocar outras equipes nessa disputa, como o Santos, terceiro colocado. "Acho que outros times vão correr também pela briga, mas acho que a grande disputa vai ser entre nós e o Flamengo", disse Diogo Barbosa. O Palmeiras fechou o primeiro turno com 39 pontos, ante 42 do concorrente direto.

Curiosamente, Palmeiras e Flamengo também foram adversários na corrida pelo título brasileiro de 2016. Naquele ano, o time alviverde, então comandado por Cuca, garantiu a taça após bater a Chapecoense por 1 a 0 na penúltima rodada. "São dois grandes times (Palmeiras e Flamengo), dois grandes grupos. Os dois têm grandes jogadores, ajuda muito ter um leque de opções. Essa briga vai ser muito boa", disse.

Depois de bater o Cruzeiro por 1 a 0, no último sábado, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira para começar a semana de preparação. O próximo jogo do time será no domingo, em Fortaleza, quando vai enfrentar o Fortaleza, no estádio do Castelão. A equipe não terá o atacante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.