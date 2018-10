Dorival exalta 'qualidades' do Fla e atribui vitórias ao tempo maior para treinar

Se após a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 0, Dorival Junior já se dizia aliviado, o triunfo no clássico contra o Fluminense pelo mesmo placar deixou o técnico confiante e até animado em brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. Estas duas vitórias seguidas deixaram o Flamengo com 55 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras, que ainda jogará na rodada, contra o Grêmio, no domingo.

"Eu credito esta vitória às qualidades do time do Flamengo. As individualidades estão começando a aparecer com o tempo de trabalho. Além disso, com tranquilidade, eles estão tendo mais confiança para jogar", explicou o técnico, sem citar nomes dos seus jogadores.

Ele lembrou que a manutenção do foco no time somente no Campeonato Brasileiro tem sido importante, principalmente pela diminuição de jogos gerada pela saída de outras competições - Copa do Brasil e Copa Libertadores - e que tem sobrado tempo para treinar "e repetir as jogadas", reforçou Dorival.

"Estou tendo um tempo que o Maurício (Barbieri) talvez não tenha tido. Eu sofri isso também na minha equipe anterior. Estamos aproveitando bem o tempo para treinar e com isso está crescendo o índice de confiança entre os atletas. A equipe tem jogado com simplicidade e a atmosfera criada pela torcida do Flamengo tem sido importante. Esta comunhão é que nós queremos. Tomara que isso se intensifique para que nós fiquemos mais fortes ainda para o time chegar forte nestes momentos de definição".

A tranquilidade e confiança também foram usadas para explicar a grande atuação do colombiano Uribe, que marcou dois dos três gols. "Não só ele, mas todos os jogadores precisam de confiança. E, no caso dele, que veio de fora, é preciso um tempo maior de adaptação. Ele entrou bem e no momento certo, porque agora a bola chega lá na frente. As triangulações estão funcionando e os jogadores estão sendo inteligentes, que, com um passe, estão deixando os companheiros em condições de finalizar."

O desafio agora, segundo Dorival, é "manter a intensidade por um tempo maior durante o jogo. Nosso time teve humildade de marcar para que tivesse a posse de bola e controlasse o jogo". As vitórias também deixam o técnico esperançoso com a evolução da equipe: "Vamos ter que continuar com equilíbrio, pensando em rodada a rodada para melhorar esta diferença que existe para sermos uma surpresa nesta reta final". Em três jogos, foram sete pontos. A estreia aconteceu no empate sem gols com o Bahia em Salvador.

CONFIANÇA E TREINO - Herói do jogo ao marcar dois gols, Uribe acha que este jogo vai ser um divisor de águas para ele com a camisa rubro-negra. "Foi muito importante marcar dois gols com o Maracanã cheio. Isso dá confiança e espero crescer junto com o time", comentou o colombiano que até então só tinha marcado um gol pelo Flamengo, contra o Sport.

Para Éverton Ribeiro, o tempo maior para treinamentos e a disputa de apenas o Campeonato Brasileiro, sem a Copa do Brasil e a Libertadores, tem facilitado. "Esta semana foi importante porque podemos botar este ritmo intenso no jogo. O time esteve bem posicionado e soube ir na frente e marcou os gols". Ele também vê muita evolução no futebol do time "que está mais solto, todo mundo aparecendo para o jogo e a situação tem sido positiva".