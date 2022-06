Dorival Júnior acerta saída do Ceará e será o substituto de Paulo Sousa no Flamengo

O técnico Dorival Júnior será o sucessor de Paulo Sousa no comando do Flamengo. O treinador de 60 anos acertou a sua saída do Ceará nesta quinta-feira e vai assinar com o clube carioca para a sequência da temporada. A informação, que ainda não foi oficializada por ambos, foi confirmada ao Estadão por um membro do futebol da equipe cearense.

O Flamengo decidiu que não manteria Paulo Sousa no cargo após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O técnico português, que ainda realizou treino com o elenco na tarde de hoje, balança no cargo há pelo menos um mês e meio, e já não goza de prestígio entre os torcedores. A multa rescisória gira e torno de R$ 7,7 milhões.

