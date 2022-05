Du Queiroz festeja ótimo resultado do Corinthians: 'Saindo com importante ponto'

Foi suado, com enorme pressão nos minutos finais e com a bola passando na frente do goleiro Cássio a todo momento. O empate por 1 a 1 do Corinthians com o Boca Juniors, com boa parte do segundo tempo com um jogador a menos - Cantillo foi expulso - foi bastante comemorado. Autos do gol dos paulistas, Du Queiroz revelou que a missão acabou cumprida em Buenos Aires.

"Um jogo muito difícil, mas conseguimos sair com um importante ponto para nós", afirmou o volante corintiano, que anotou o gol da abertura do placar, ainda no primeiro tempo. Benedetto empatou antes do intervalo.

Leia Também Corinthians segura empate com um a menos diante do Boca Juniors e mantém liderança do Grupo E

O 1 a 0 parcial dava a vaga antecipada às oitavas, mas o Corinthians em momento algum escondeu que o mais importante era trazer ao menos um ponto de Buenos Aires, o que significava a manutenção da liderança do Grupo E, agora com oito pontos.

Foi justamente o que ocorreu em uma enorme pressão. Cantillo levou o vermelho após confusão generalizada e os defensores corintianos acabaram obrigados a apenas defender a igualdade parcial. Conseguiram, saíram extenuados e esbanjando satisfação.

"Eles tiveram a posse de bola, mas conseguimos nos segurar. Cumprimos o que foi planejado", enfatizou Du Queiroz. Na rodada decisiva, na próxima semana, enquanto o Corinthians jogará por uma vitória simples diante do Always Ready, da Bolívia, dia 26, para garantir o primeiro lugar, Boca Juniors e Deportivo Cali disputarão outra vaga em Buenos Aires.

Antes da decisão da Libertadores, Vítor Pereira - também expulso na Bombonera - terá mais uma oportunidade de findar o jejum em clássicos. O Corinthians recebe o São Paulo, domingo, pelo Brasileirão, desta vez com dois dias de descanso a mais que os rivais. Se na semifinal do Paulistão foram os tricolores quem jogaram dois dias antes, agora a "vantagem" é corintiana, com o rival atuando pela sul-americana na quinta-feira.