Dudu conta ter recusado proposta da Europa e mira exemplo de Marcos

O atacante Dudu, do Palmeiras, ressaltou mais uma vez nesta sexta-feira ter uma grande identificação com o clube. Poucas semanas depois de renovar o contrato e esfriar o interesse do futebol chinês, o jogador contou que também recebeu propostas da Europa, mas preferiu continuar na equipe alviverde movido pelo objetivo dese consolidar como ídolo e, principalmente, por não ver razão para sair.

Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, Dudu explicou que não tem a vaidade de jogar na Europa. "Até vi umas pessoas, de alguns programas, falando: 'Dudu é bom jogador, mas não chegou nenhuma proposta da Europa'. Teve, sim. Mas eu não vi por que ir para lá. Só para falar que jogo na Itália ou em um clube de Europa? Eu gosto e sou feliz no Palmeiras", disse.

Dudu teve passagem pela Europa no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O atacante de 27 anos não mencionou quais clubes lhe procuraram nesta janela de transferências, mas disse que prefere continuar no Palmeiras para tentar repetir as trajetórias vitoriosas de outros ídolos do passado. "Tenho chance de deixar meu nome marcado na história do clube. Eu vou procurar fazer isso. Quero ter as portas abertas como Ademir tem, Marcos tem, Edmundo tem. Eu acho isso muito bonito para a história de um jogador", comentou.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, o atacante tem no currículo dois títulos do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e uma conquista da Copa do Brasil (2015). Nesta temporada o jogador tem seis partidas e um gol marcado. O vínculo atual de Dudu vai até dezembro de 2023 e foi renovado em janeiro, para tentar evitar as investidas de equipes do exterior.

"Posso dizer que tenho um bom contrato, vivo em uma boa cidade, minha família é feliz aqui. Eu tenho o carinho do pessoal do Palmeiras, diretoria, elenco e torcida. Jogo em um grande clube. Clube que não deixa faltar nada em jogadores em estrutura", disse Dudu. O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo, contra a Ferroviária, em Araraquara.