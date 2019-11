Dybala substitui Ronaldo e marca o gol da vitória da Juventus sobre o Milan

Um gol marcado pelo argentino Paulo Dybala, que entrou em campo no segundo tempo no lugar do lesionado Cristiano Ronaldo, deu à Juventus a vitória sobre o Milan por 1 a 0, neste domingo, em Turim. Graças a esse resultado, o time alvinegro reassumiu a liderança do Campeonato Italiano.

A Juventus chegou a 32 pontos na classificação do torneio nacional, um à frente da Inter de Milão, que havia chegado ao topo no sábado ao derrotar o Verona por 2 a 1, também atuando em casa.

O gol da equipe de Turim saiu aos 32 minutos da etapa final em uma jogada iniciada por Douglas Costa, que conseguiu se livrar da marcação da defesa do Milan e acionou Dybala. Em seguida, o argentino tabelou com o compatriota Higuaín e finalizou forte com o pé direito para vazar a meta do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Douglas Costa, por sua vez, acabou coroando no clássico uma ótima semana. Na quarta-feira, na Rússia, o atacante revelado pelo Grêmio foi o autor do golaço que deu à Juventus o triunfo por 2 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, assegurando a classificação da equipe por antecipação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em Moscou, Cristiano Ronaldo saiu da partida antes do fim por causa de um problema físico. Neste domingo, ocorreu a mesma coisa, o que deixou o astro português muito frustrado - ele foi diretamente para os vestiários e não viu o seu substituto ser decisivo no clássico.

Com a derrota para a Juventus, o Milan estacionou nos 13 pontos e amarga a 14.ª posição do Campeonato Italiano. Assim, o tradicional time rubro-negro começa a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. Com nove pontos, a Sampdoria encabeça atualmente a região da degola, em 18.º lugar. Na próxima rodada, apenas no dia 23 (por causa da data Fifa), o Milan terá outro clássico pela frente: enfrentará o Napoli, em Milão. No mesmo dia, o clube de Turim vai encarar a Atalanta, em Bérgamo.