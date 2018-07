'É o jogo mais importante do 2º turno', diz Zé Roberto sobre clássico

Após decidirem diretamente três títulos nas duas últimas temporadas, Palmeiras e Santos se enfrentam no sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em clima parecido de decisão. O lateral-esquerdo Zé Roberto disse nesta quinta-feira que pelo menos do lado alviverde a importância dada ao encontro é grande, a ponto de a partida ser considerada como a mais importante da segunda metade da competição.

"É um clássico em que a vitória pode nos possibilitar passar o Santos. Então, é muito importante. É o jogo mais importante do segundo turno para nós", disse Zé Roberto. O veterano de 43 anos será uma das novidades da equipe, ao entrar na vaga do lateral Egídio, suspenso. A outra alteração será na defesa. Edu Dracena também recebeu o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Juninho.

Com o Santos em segundo lugar com 44 pontos e o Palmeiras em quarto, com 43, o clássico vale um confronto direto pelas primeiras posições da tabela. "Temos a segunda melhor campanha do segundo turno. Estamos em momento de crescimento depois de bons jogos que fizemos. Sabemos da grandeza e da importância de buscarmos nosso objetivo", afirmou Zé Roberto. No primeiro turno, na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 1 a 0.

O jogador afirmou nesta quarta-feira que em 25 anos de carreira como profissional, já testemunhou caso em que um time estava bem atrás do líder da competição, mas conseguiu reagir e terminar como campeão. É por esse tipo de arrancada que o Palmeiras mantém viva a esperança, mesmo 11 pontos atrás do Corinthians. "Ainda tem 13 rodadas para terminar a competição, são muitos pontos em disputa. Eu sou seguido da frase que tudo é possível ao que crê. Vamos buscar com os pés no chão, de forma gradativa", disse.

A equipe realizou um treino fechado na tarde desta quinta-feira. A imprensa só teve acesso ao local no fim, quando os jogadores já encerravam o trabalho. O técnico Cuca comandará um novo treino fechado nesta sexta-feira, para encerrar a preparação para o clássico. A torcida já comprou 30 mil ingressos antecipadamente.