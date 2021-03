Edina Alves vai ser a 1ª mulher a apitar o clássico Corinthians x Palmeiras

Edina Alves Batista será a primeira mulher a apitar o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O duelo será na quarta-feira, às 19 horas, na Neo Química Arena, e será pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

A Federação Paulista de Futebol divulgou as equipe de arbitragens da rodada nesta segunda-feira e Edina vai comandar o dérb, que terá Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral como o árbitro de vídeo.

Edina fez história no mês passado quando fez parte do primeiro trio de arbitragem feminino a trabalhar em um jogo oficial da Fifa no futebol masculino. Ela apitou a decisão do quinto lugar no Mundial de Clubes, no Catar, entre Al Duhail, do Catar, e Ulsan, da Coreia do Sul. A auxiliar Neuza Inês Back também participou da partida.

Edina tem 40 anos e nasceu em Goioerê, no Paraná. Ele faz parte do quadro de árbitras da Fifa desde 2016 e já apitou na Série A do Campeonato Brasileiro. A árbitra trabalhou também no último Mundial Feminino (França-2019), no qual comandou a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos.

Em 2019, Edina apitou CSA e Goiás pelo Campeonato Brasileiro e se tornou a primeira mulher a atuar na Série A em 14 anos. A última havia sido Silvia Regina de Oliveira, em 2005. Edina atuava como assistente, porém decidiu recomeçar a carreira como árbitra, voltou a apitar nas categorias de base e cresceu até conseguir atingir o nível de apitar uma partida da Série A.