Edu Dracena participa de treino e se aproxima de retorno ao Palmeiras

O Palmeiras voltou aos treinos nesta terça-feira depois de dois dias de folga e apresentou uma novidade no gramado. O zagueiro Edu Dracena participou de parte da atividade com o restante do elenco nos trabalhos na Academia de Futebol, mas como ainda realizou um treino individual na parte final da tarde, dificilmente estará à disposição para o próximo jogo.

O defensor, que em 2018 completa 37 anos, fez uma pré-temporada mais longa e ainda não foi relacionado para jogos neste ano. A tendência é o trabalho diferenciado se prolongar por mais alguns dias até a liberação completa. A mesma precaução foi tomada com o meia Moisés, que atuou no segundo tempo da vitória sobre o Bragantino e retomou logo depois os trabalhos de preparação.

O time realizou nesta tarde um trabalho técnico específico por posições. O lateral Diogo Barbosa, em transição após entorse no tornozelo esquerdo, não foi ao gramado e só deve voltar aos treinos na próxima semana. A equipe volta ao trabalho na tarde de quarta-feira, quando o técnico Roger Machado define os titulares para enfrentar o Linense, na quinta, pelo Campeonato Paulista.