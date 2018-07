Eintracht bate Werder, que continua na zona da degola do Alemão

O Eintracht Frankfurt jogou em casa e venceu nesta sexta-feira o Werder Bremen por 2 a 1, em partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado positivo, subiu para a quinta posição da tabela de classificação, com 18 pontos, e está na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o atacante croata Ante Rabic aproveitou assistência do lateral-esquerdo Jetro Willems e abriu o placar para o time de Frankfurt. Logo em seguida, aos 25, o zagueiro finlandês Niklas Moisander empatou o jogo.

O jogo seguiu igual até os 44 minutos do segundo tempo e foi decidido com o gol do jovem atacante francês Sébastien Haller.

A derrota afunda ainda mais o Werder Bremen na tabela de classificação do Campeonato Alemão. O time, que está na 17.ª e penúltima colocação, segue na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos e um jogo a mais que os seus concorrentes.

Na próxima rodada, o Werder Bremen joga em casa contra o Hannover para tentar a primeira vitória no campeonato. O Eintracht Frankfurt enfrentará o Hoffenheim fora de casa.