Eleição tira futebol da grade da TV Globo no final de semana e altera a rodada

Embora a próxima rodada do Brasileirão tenha o clássico entre São Paulo x Palmeiras, que pode valer a liderança da competição, a TV Globo decidiu não transmitir nenhum jogo na TV aberta neste final de semana. Em decorrência das eleições, nenhum jogo será realizado no domingo, mas a emissora optou também por não passar jogos no sábado.

De acordo com a programação da emissora, às 16h de sábado, quando poderia transmitir uma partida, a Globo vai passar o programa Caldeirão do Huck. O clássico entre São Paulo e Palmeiras será às 18h, no momento que a emissora estará transmitindo a novela Espelho da Vida.

No sábado, às 16h, dois jogos serão realizados: Atlético-PR x América-MG e Chapecoense x Atlético-MG. Nem mesmo para as cidades dessas equipes, os jogos serão transmitidos. A tabela do Brasileirão foi desmembrada. A partida entre Cruzeiro x Ceará não tem uma data definida ainda. Na TV fechada, os jogos de sexta terão transmissão apenas dos canais Premiere, inclusive o clássico paulistano.

No sábado, o único jogo com exibição previsa pela SportTV é o duelo entre Grêmio x Bahia. Na segunda-feira, a partida entre Fluminense e Paraná também terá transmissão do canal esportivo. Os demais jogos serão só no Premiere.

Veja os horários dos jogos do Brasileirão

05/10 (sexta), às 19h - Sport x Inter

05/10 (sexta), 21h - Corinthians x Flamengo

05/10 (sexta), 21h30 - Vitória x Santos

06/10 (sábado), 16h - Atlético-PR x Chapecoense

06/10 (sábado), 16h - Chapecoense x Atlético-MG

06/10 (sábado), 18h - São Paulo x Palmeiras

06/10 (sábado), 21h - Grêmio x Bahia

08/10(segunda), 21h - Fluminense x Paraná

09/10 (terça), 21h - Botafogo x Vasco

Sem data definida - Cruzeiro x Ceará