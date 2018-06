Elenco do Atlético-MG se reapresenta e admite ansiedade por definição de técnico

Depois da surpreendente derrota para a Caldense no último sábado, em casa, por 2 a 1, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta terça-feira e iniciou a preparação para o importante duelo contra o América-MG, neste domingo, pelo Campeonato Mineiro.

A atividade foi coordenada pelo auxiliar técnico Thiago Larghi. Responsável por comandar o time desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, ele orientou trabalhos técnicos e táticos no campo 1 da Cidade do Galo, na cidade de Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte).

O trabalho de Thiago Larghi, aliás, tem sido elogiado pelo elenco. Mas, como apontou o zagueiro Iago Maidana nesta terça-feira, os jogadores atleticanos estão ansiosos pela definição do novo treinador. "Estamos na espera, ansiosos, sim, pelo novo treinador", garantiu o defensor, antes de ponderar. "Mas quem comanda agora é o Thiago e precisamos ouvi-lo e colocar em prática o que ele fala".

Ainda assim, por uma melhor organização da equipe, Iago Maidana acrescentou que o substituto de Oswaldo de Oliveira precisa ser definido logo. "Quem vier será abraçado porque precisamos dessa ajuda dentro do vestiário, de uma boa conversa, de ter a confiança de uma cara que chegue para ajudar", completou.

O Atlético Mineiro está na quarta colocação do Campeonato Mineiro com oito pontos, exatamente oito atrás do líder Cruzeiro.